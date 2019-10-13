Автоспорт

ИзвестияИзвестияКоманда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября. В гонке Гран-при, которая прошла в этот день в Японии, финский пилот команды Валттери Боттас стал победителем.
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Боттас: «Горжусь, что выступаю за „Мерседес“. Шестой Кубок конструкторов — это впечатляет»

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Боттас выдал мегастарт в Японии и наконец выиграл. А затем мощно послал всех хейтеров

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Феттель назвал тактику в Сузуке «оборонительной»

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Тайфун принес «Мерседесу» титул. Как это случилось?

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Формула-1. «Это приятный сюрприз». Себастьян Феттель — о своей победе в квалификации Гран-при Японии

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Вальттери Боттас: «Шестой Кубок конструкторов — это впечатляет»

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Фанаты-фрики, шляпа в виде болида и кубок «Мерседеса». Яркие фото Гран-при Ф-1

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Армия и оружие

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
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Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
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Туристы назвали самые скучные города Европы

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Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

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Экономика

Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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Происшествия

Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Lenta.ru 04:21
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Экономика

Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
Автоспорт

«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии

В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Советский спорт 05:06
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 11 октября в 16:32
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие

Франция приостановила поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Франция приняла решение о приостановке всех поставок вооружения в Турцию из-за ее военной операции в Сирии.
Известия вчера в 15:55
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
Гаджеты

Huawei существенно снизила цену на смартфон Honor V20

Китайская компания Huawei существенно снизила цену в стране на смартфон Honor V20 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Авто

Объем рынка новых легковых автомобилей уменьшился в Москве

Продажи новых легковых автомобилей в столице уменьшились на 12 процентов в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

Во ФСИН рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал об Михаиле Туватине, который является подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове.
Газета.Ru вчера в 09:30
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Общество

Пассажирские поезда по Крымскому мосту пойдут в декабре, а вот грузовые чуть позднее. Почему

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Подходы к мосту запустят одновременно с мостом.
КрымPRESS вчера в 01:13
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском вчера в 17:15
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва 11 октября в 05:08
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Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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