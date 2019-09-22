Автоспорт
РИА НовостиФеттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении. Немец выиграл первый Гран-при после более чем годовой паузы: свою предыдущую победу он одержал в августе 2018 года в Бельгии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Глава МИД Японии надеется обсудить с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует провести обмен мнениями по мирному договору во время предстоящей встречи к российским коллегой Сергеем Лавровым.
Pravda.Ru 06:05
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Политика
Шойгу высказался о возможности войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между вооруженными силами России и Украины.
Пятый канал 07:59
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Авто
Volkswagen выпустит новый минивэн Viloran с дизайном в стиле Touareg
Новый минивен Volkswagen получит название Viloran. На данный момент новинка была замечена во время испытаний на дорогах Китая.
Тарантас Ньюс 07:14
Политика
Трамп рассказал о беседе с Зеленским
Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА в матче КХЛ
Подмосковный «Витязь» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:34
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный небезопасный пароль
Самым распространенным небезопасным паролем оказалась не комбинация цифр вроде «12345» или слова «пароль» и «админ».
АБН 11:27
Происшествия
Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы
Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 12:22
Происшествия
Актер Павел Устинов записал первое видеообращение после освобождения
Lenta.ru 20 сентября в 14:38
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика
Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США
Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.
ТАСС 10:14
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день донора костного мозга
Как показал последний опрос ВЦИОМа, который проводили в преддверии Дня донора костного мозга, в нашей стране со знанием о таком виде донорства не все так гладко: 61% наших граждан никогда о таком не слышали, 17% затруднились ответить, а 56% опрошенных заявили, что не готовы стать донором.
Russia News 20 сентября в 21:04
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России
Тульский "Арсенал" в домашнем матче сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в рамках чемпионата России по футболу.
Московский Комсомолец 11:38
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии
«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.
Спорт БИЗНЕС Online 02:23
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Культура
Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
НГС 09:35
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
Происшествия
Российский боксер погиб в Таиланде
BFM.ru 09:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09