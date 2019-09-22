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Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении. Немец выиграл первый Гран-при после более чем годовой паузы: свою предыдущую победу он одержал в августе 2018 года в Бельгии.
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