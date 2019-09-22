Автоспорт
РИА НовостиФеттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении. Немец выиграл первый Гран-при после более чем годовой паузы: свою предыдущую победу он одержал в августе 2018 года в Бельгии.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Пилот «Феррари» Леклер стал первым в квалификации Гран-при Сингапура
Национальная служба новостейвчера в 12:59
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
Украина отказалась ехать на сессию ПАСЕ
Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.
BFM.ru вчера в 04:46
Экономика
Банкротства среди застройщиков участились
С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Ведомости 17:09
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Политика
Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
РЕН ТВ 17:00
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Известия 16:45
Наука
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 18 сентября в 07:38
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией АРАS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли в перспективе отмена обязательного призыва в армию, Шойгу сказал: «В принципе это возможно».
Ридус 03:04
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Происшествия
Американец сделал предложение своей возлюбленной и умер
Наша версия вчера в 10:42
Авто
Автомобили Ravon вернулись в Россию
Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей вчера в 12:00
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс 20 сентября в 18:00
Авто
В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru 08:54
Футбол
Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".
Sport.ru 18:29