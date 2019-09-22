Автоспорт
Интерфакс-СпортФеттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Второе место занял его напарник по команде Шарль Леклер из Монако, третье – голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).
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Пилот «Феррари» Леклер стал первым в квалификации Гран-при Сингапура
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