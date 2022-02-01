Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева продолжает находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщил информационный портал zakon.kz со ссылкой на помощницу депутата.
Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон" коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.
По словам собеседников издания, правительство обеспокоили сообщения, что США предупредили американских производителей микросхем о возможном запрете экспорта их продукции в случае вторжения России на Украину.
Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.