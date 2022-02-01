Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева продолжает находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщил информационный портал zakon.kz со ссылкой на помощницу депутата.