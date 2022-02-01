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Интересное

Кедми: ответ РФ на самые сильные санкции привел Вашингтон в замешательство

Ответ Москвы на обещание ввести самые мощные санкции со стороны Вашингтона заставил американское руководство всерьез задуматься о смене приоритетов во внешней политике.
ИА SM-Newsвчера в 07:25

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19

Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева продолжает находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19, сообщил информационный портал zakon.kz со ссылкой на помощницу депутата.
РИА Новости00:53

Под Новгородом нашли тело пропавшей девочки

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом.
ТАСС00:39

Folha de Sao Paulo: США выступают за отмену визита президента Бразилии Болсонару в Москву

Власти Соединённых Штатов выступают за отмену возможного визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.
RT на русском20:49

«Дорожное радио» отметит 80-летие Льва Лещенко

"Дорожное радио" отметит юбилей Льва Лещенко 1 февраля 2022 года. В этот день народному артисту РСФСР исполнится 80 лет.
ИА InterMediaвчера в 04:56

Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

Британские ученые назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма "омикрон" коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.
ТАСС00:42

Новый штраф за езду без диагностической карты введут с 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года инспекторы ГИБДД начнут штрафовать за езду без техосмотра. Размер штрафа составит 2 000 рублей.
Тарантас Ньюс30 января в 00:49

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом

Президент Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом.
Газета.Ru00:57

«Коммерсантъ»: Сбербанк провел учения на фоне угроз США о запрете экспорта микросхем

По словам собеседников издания, правительство обеспокоили сообщения, что США предупредили американских производителей микросхем о возможном запрете экспорта их продукции в случае вторжения России на Украину.
РБК21:49

Глава МИД Британии: не исключаем возможности конфискации собственности олигархов из России

Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
РБК30 января в 05:17