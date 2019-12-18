Общество

ВедомостиВедомостиFiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании. Советы директоров компаний одобрили основные параметры слияния в конце октября.
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Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Ведомости08:10

PSA Group и FCA подписали соглашение о слиянии

Финмаркет03:43

Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии

РБК06:05

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Говорит Москва02:51

PSA и Fiat Chrysler после слияния могут отказаться от некоторых брендов

Движок09:31

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru02:40

PSA Groupe и Fiat Chrysler достигли соглашения о слиянии

ТАСС01:55
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В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
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МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

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Очевидно, нападение фанатов на авто президента «Райо Вальекано» связано с тем, что последний поддержал Романа Зозулю.
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Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
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Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
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«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»

"ВКонтакте" в рамках эксперимента запускает собственное издание "Фокус", говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
ТАСС 09:01
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Марадона назвал лучшего футболиста в истории

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Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 08:29
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне.
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Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Политика

В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину

Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
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Температура в Москве побила рекорд 1956 года

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Из общей суммы "Звездные войны 9" заработают около 200 миллионов долларов в Северной Америке, все остальное - за ее пределами.
Kinonews.ru вчера в 16:21
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
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Политика

Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
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Команда Квята объявила дату презентации нового болида

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Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Газета.Ru 11:34
Общество

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Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
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Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
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Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
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