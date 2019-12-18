Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании. Советы директоров компаний одобрили основные параметры слияния в конце октября.

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

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