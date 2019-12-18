Общество
ВедомостиFiat Chrysler и PSA договорились о слиянии
Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании. Советы директоров компаний одобрили основные параметры слияния в конце октября.
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Футбол
Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»
После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
Футбол
Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу
Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Политика
МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии
5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
Футбол
Фанаты «Райо Вальекано» напали на президента клуба за поддержку Зозули
Очевидно, нападение фанатов на авто президента «Райо Вальекано» связано с тем, что последний поддержал Романа Зозулю.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Технологии
«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»
"ВКонтакте" в рамках эксперимента запускает собственное издание "Фокус", говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Футбол
Марадона назвал лучшего футболиста в истории
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Технологии
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
В Польше отметили, что смогут обойтись без транзита газа через Украину
Представитель польского нефтегазового концерна PGNIG заявил, что Польша способна обеспечить себя газом, если прекратится транзит через Украину.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов
Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Кино
От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов
Из общей суммы "Звездные войны 9" заработают около 200 миллионов долларов в Северной Америке, все остальное - за ее пределами.
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Политика
Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии
Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Автоспорт
Команда Квята объявила дату презентации нового болида
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Украина договорилась о реверсе газа с Румынией
Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Общество
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда
Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты нельзя есть перед сном
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.