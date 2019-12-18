Общество

ВедомостиВедомостиFiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании. Советы директоров компаний одобрили основные параметры слияния в конце октября.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Ведомости08:10

PSA и Fiat Chrysler после слияния могут отказаться от некоторых брендов

Движок09:31

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru02:40

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Говорит Москва02:51

PSA Group и FCA подписали соглашение о слиянии

Финмаркет03:43

Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии

РБК06:05

PSA Groupe и Fiat Chrysler достигли соглашения о слиянии

ТАСС01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Политика

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
РИА Новости 09:06
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Экономика

Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии

Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-ые зарплаты, пенсии или стипендии.
Российская газета 09:17
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК 08:10
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 05:58
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
РБК 09:59
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Общество

Глава города подала в суд на депутата за отказ повышать ей зарплату

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.
Daily 05:11
Здоровье

Названы 4 симптома появления тромбов и продукты, защищающие от них

Ugpressa.ru вчера в 23:07
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд 1956 года

РБК 09:13
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
Политика

США утвердили оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Отмечается, что в документ были включены санкции против российских проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также выделены средства на военную помощь Украине.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Политика

МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»

Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 07:55
Общество

В нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество

Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
Общая газета.RU 07:26
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 03:18
Кино

В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»

18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место».
Телепрограмма 10:09
Космос

Предсказана судьба самой одинокой галактики Вселенной

Новые исследования позволили предсказать ее дальнейшую судьбу, сообщает Forbes.
МИР 24 06:16
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time опубликовал список самых лучших гаджетов, выпущенных начиная с 2010 года.
Реальное время 15 декабря в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное