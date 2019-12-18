Общество

RT на русскомRT на русскомFiat Chrysler и PSA достигли соглашения о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. Об этом сообщает пресс-служба французского автоконцерна.
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