Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. Об этом сообщает пресс-служба французского автоконцерна.

Fiat Chrysler и PSA достигли соглашения о слиянии

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