Общество

ВедомостиВедомостиFiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении
 пресс-службы французского автоконцерна.
Ведомости03:59

Подробнее о событии

Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Opel договорились о слиянии

РБК06:05

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Говорит Москва02:51

Автопроизводители PSA Group и Fiat подписали соглашение о слиянии

ПРАЙМ02:34

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru02:40

Fiat Chrysler и PSA заключили сделку по созданию альянса

Движок03:06

PSA Groupe и Fiat Chrysler достигли соглашения о слиянии

ТАСС01:55

PSA Group и FCA подписали соглашение о слиянии

Финмаркет03:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Футбол

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Чемпионат 05:11
Кино

Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России

Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
РИА Новости 03:30
Общество

В России хотят уволить 25 млн человек

В России предложили уволить 25 млн человек.
Krasnoyarskmedia.ru 00:05
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес

Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Bimru.ru 02:47
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Космос

Крымский телескоп побил рекорд наблюдения за искусственным объектом

News.ru вчера в 12:54
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Общество

В МВД создали подразделение для контроля за работой наркополицейских

В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУ СБ) министерства внутренних дел создано подразделение, которое будет пресекать нарушения со стороны наркополицейских, сообщает пресс-служба МВД России.
РБК 04:58
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Политика

В Брюсселе 19 декабря пройдет трехсторонняя встреча по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что 19 декабря в Брюсселе пройдет обсуждение транзита голубого топлива через Украину.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Гаджеты

Nvidia представила монструозную платформу с 17 млрд транзисторов, GPU нового поколения и CPU с ядрами Cortex-A78

Компания Nvidia сегодня представила одну весьма любопытную новинку.
iXBT.com 04:52
Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Фигурное катание

Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Говорит Москва 06:17
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Гаджеты

JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечной энергии

Planet Today вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк пожаловались на преследования журналистов

Представители Анастасии Заворотнюк в своем Instagram-аккаунте опубликовали фотографии нескольких мужчин, обвиняя их в преследовании и попытке подкупа персонала больницы, в которой, предположительно, находится актриса.
Газета.Ru 06:32
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента президента страны Дональда Трампа 18 декабря.
Дни.ру 04:56
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об успехах в боях за Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара утверждают, что добились новых успехов в ходе «решающей операции по освобождению» Триполи.
Взгляд.ру 07:01
Общество

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
РИА Новости 02:58
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка

Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
Экспресс газета 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное