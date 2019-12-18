с чего всё началось

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

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