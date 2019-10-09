Происшествия

РБКРБКФигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

Осужденный на три года лишения свободы Иван Подкопаев, применивший, по мнению следствия, газовый баллончик против полиции и росгвардейцев на несогласованном митинге 27 июля, отказался от данных ранее признательных показаний, передает «РИА Новости».
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Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

РБК04:55

Участник массовых беспорядков Подкопаев отказался от показаний

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Осужденный фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
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