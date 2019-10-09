Происшествия
РБКФигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний
Осужденный на три года лишения свободы Иван Подкопаев, применивший, по мнению следствия, газовый баллончик против полиции и росгвардейцев на несогласованном митинге 27 июля, отказался от данных ранее признательных показаний, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Кино
Интересные факты о сериале «Во все тяжкие», который считается одним из лучших за всю историю телевидения
Путевка в Белиз Под конец сериала адвокат Сол Гудман советует Хайзенбергу отправить агента полиции Хэнка Шрейдера в Белиз, где его казнят.
SM News 05:11
Общество
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления
В России температура приземного воздуха растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет.
Lenta.ru вчера в 17:37
Авто
BMW представила новый седан M8 Gran Coupe
Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series - «заряженный» седан M8 Gran Coupe.
AutoNews 03:50
Происшествия
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
Вести.Ru 04:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество
В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной
Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей.
Российская газета 04:39
Экономика
Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики
По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Экономика
В России нашли способ определять официальную цену биткоинов
В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют.
Известия вчера в 18:44
Космос
Роскосмос замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов
Российские конструкторы космических аппаратов создали новый спутник, способный маскироваться при приближении к нему иностранного спутника-шпиона.
Военное обозрение 01:52
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Футбол
Сампаоли может возглавить «Лион»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить «Лион».
Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Происшествия
В Волгоградской области компания молодежи погибла в страшной аварии
В результате ДТП погиб сам молодой водитель, его 19-летний товарищ, у которого был день рождения, и две девушки - сестры 18 и 16 лет.
Высота 102 вчера в 23:22
Гаджеты
Экраны iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались подвержены царапинам
Astera 07 октября в 13:43
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Армия и оружие
Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году
Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС вчера в 05:32
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI вчера в 11:43
Общество
Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.
Росбалт вчера в 08:05
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Политика
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе идет между Россией и Украиной, пишет Федеральное агентство новостей.
Политика Сегодня вчера в 05:32
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16