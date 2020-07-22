Происшествия
Общественная служба новостейФигурант дела Голунова просит возобновить дело против журналиста
Один из полицейских, которых арестовали по делу журналиста Ивана Голунова, предложил возобновить уголовное дело в отношении сотрудника интернет-издания «Медуза». С такой инициативой выступил бывший глава УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.
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с чего всё началось
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.ТАСС10:50
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