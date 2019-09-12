Политика
КоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Футбол
Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
Чемпионат 14:09
Происшествия
Комитет ГД одобрил ряд важных поправок к ФЗ «О полиции» — Пискарев
Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять ряд важных поправок к ФЗ «О полиции».
Дума ТВ 04:46
Армия и оружие
Меркель не хочет содержать армию Трампа
Трамп потребовал беспрекословного выделения на нужды обороны 2 процентов от ВВП каждой страны, входящей в НАТО.
Вести.Ru вчера в 11:58
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 17:59
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Технологии
Проблемы с доступом к сайтам прогнозируют россиянам
Проблемы у рядовых пользователей из-за дефицита IP-адресов могут возникнуть уже в конце сентября 2019 года.
News.ru 20:08
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Мнучин: Франция не может выделять деньги Ирану без согласия США
Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.
REGNUM 20:41
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Шоу-бизнес
Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью
Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи.
Аргументы недели 07:58
Здоровье
Минздрав поручил исследовать влияние электронных сигарет на здоровье
Главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения России изучит влияние электронных сигарет на здоровье россиян.
Мойка78 10 сентября в 03:14
Баскетбол
Сборная США по баскетболу во второй раз проиграла на ЧМ
Встреча команд Сербии и США завершилась со счётом 94:89. Отметим, что американцы терпят второе поражение подряд на чемпионате мира-2019.
МК-Спорт 11:23
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru 13:55
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru 06:56
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Единоборства
Путин снова встретится с Нурмагомедовым
Российская газета 09:48
Здоровье
В пятницу в Приамурье карантин по АЧС отменят почти по всей области
В пятницу, 13 сентября, карантин по африканской чуме свиней будет снят во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района, где в личном подсобном хозяйстве был выявлен вирус АЧС.
Амур.инфо 07:26
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Авто
Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях
Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.
iXBT.com 09:41
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru 20:56
Общество
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47