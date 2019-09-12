Политика
КоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости 11 сентября в 03:03
Здоровье
Стали известны пять опасных причин онемения в пальцах
Опасной причиной онемения в пальцах могут быть различные отклонения в работе сердца.
ФедералПресс вчера в 16:12
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru вчера в 17:23
Политика
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Политика
Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае он будет одновременно занимать обе должности.
Вести ФМ вчера в 00:28
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru вчера в 08:26
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на днях неизвестный злонамеренно проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:59
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Американские власти за два года пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего, размещал Израиль.
Lenta.ru вчера в 08:54
Футбол
Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара
Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.
Чемпионат вчера в 23:55
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт 11 сентября в 22:59
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Происшествия
Четыре человека были спасены из затонувшего у берегов США судна
Спасатели смогли извлечь четверых моряков, которые оказались в западне в трюме судна, перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов Америки.
Аргументы недели 10 сентября в 01:00