Политика

КоммерсантъКоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР

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