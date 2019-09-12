Политика
КоммерсантъФигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной. Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР.
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Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 08:08
Общество
Россиян планируют готовить к пенсии с 45 лет
В 2022 году срок выхода на пенсию составит 57 лет для женщин и 62 – для мужчин, у россиян на уточнение данных будет примерно 12-17 лет, передает «Известия».
ФедералПресс вчера в 23:14
Политика
Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
Известия 14:30
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Авто
Обновленный седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda определилась с датой старта продаж седана Mazda3 седьмой генерации в России.
Новые автомобили 10 сентября в 11:07
Армия и оружие
В МИД России предупредили о возможности ядерной войны
12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста 05:59
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о первой советской лунной программе
Rambler News Service 07:05
Авто
Hyundai показала дизайн будущих электрокаров на ретроконцепте
В Hyundai характеризуют концепт-кар 45 EV в качестве «символической точки отсчета в развитии дизайна будущих электромобилей марки».
AutoNews 10 сентября в 03:19
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия 13:47
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат 18:00
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 18:02
Культура
«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова
В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 17:39
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг
В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости вчера в 03:03
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
Петербургский дневник 07:52
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 13 сентября
Тульская пресса 18:19
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12