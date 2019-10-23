с чего всё началось

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.

Экономика Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.

Общество Сноуден объяснил нежелание давать интервью российским СМИ Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану заявил, что не дает интервью российским СМИ из-за нежелания стать узнаваемой персоной в России.

Космос Мы можем отправиться на Венеру с современными технологиями За исключением беспосадочных полетов, Венера не посещалась космическими кораблями НАСА в течение 25 лет, хотя впоследствии ученые отправляли в агентство несколько предложений о миссии.

Экономика Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Автоспорт Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).