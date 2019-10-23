Политика
Lenta.ruФигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.
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с чего всё началось
Фигурант дела «Нового величия», 26‐летний Сергей Гаврилов уехал из России в Украину, сообщают «Грани.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Медиазона14:22
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Участник «Нового величия» Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста в Украину
Московский Комсомолец15:12
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В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
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Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
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Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.