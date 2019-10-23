с чего всё началось

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.

Политика В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.

Кино Вышел финальный трейлер «Звёздных войн» Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Общество Российским пиратам отключили плеер В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.

Игры Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.

Культура Представитель Добронравова опроверг уход Добрынина из «Сватов» Представитель Федора Добронравова, который сыграл роль Ивана Будько в полюбившемся сериале «Сваты», опроверг уход из картины актера Николая Добрынина.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Автоспорт Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Футбол Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!» Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.