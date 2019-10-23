с чего всё началось

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Футбол «Зенит» уступил «РБ Лейпцигу» в Лиге Чемпионов 23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Политика Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Гаджеты В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.