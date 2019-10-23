Политика
Lenta.ruФигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, Гаврилов покинул Россию перед очередным заседанием по делу.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Фигурант дела «Нового величия», 26‐летний Сергей Гаврилов уехал из России в Украину, сообщают «Грани.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Медиазонавчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Коммерсантъвчера в 15:28
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине
Эхо Москвывчера в 20:04
Участник «Нового величия» Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста в Украину
Московский Комсомолецвчера в 15:12
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Ведомостивчера в 15:07
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Общество
ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
REGNUM вчера в 02:08
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Армия и оружие
Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:53
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Piter.tv 22 октября в 08:30
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты-должники более не смогут получать государственную поддержку.
Культуромания вчера в 01:47
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.
Коммерсантъ 02:37
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa вчера в 10:34
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Культура
Новый клип с Галустяном-джинном опубликовал Александр Ревва
Новый клип Артур Пирожков, в миру Александр Ревва, опубликовал накануне в сети. Клип был снят на песню «Она решила сдаться».
Privet-Rostov.ru 00:59
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Соловей.Инфо вчера в 03:29
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию
Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.
Народные новости вчера в 07:05
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Футбол
«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом
«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Чемпионат вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50