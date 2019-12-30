Происшествия
РИА НовостиФигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
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Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политика
РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»
Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
Происшествия
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
Акробатка сорвалась с высоты во время циркового представления, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения Приморья.
Экономика
Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты
Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Общество
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
Роскачество рассказало об опасных консервах
Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
Политика
Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
Футбол
Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»
ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии
США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Армия и оружие
Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем
Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Гаджеты
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Общество
Суд отказался слушать дело Масляевой в особом порядке
Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.