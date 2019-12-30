Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины

РБК07:25

Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

РИА Новости07:05

Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине

БИЗНЕС Online01:31

После бойни в части в Забайкалье военный признался в неуставных отношениях

BFM.ru05:14

Военный признал вину в издевательствах над устроившим бойню солдатом-срочником

Lenta.ru03:28

Дело тюменского стрелка Шамсутдинова передано в суд

URA.Ru02:23

Обвиняемый по делу о приведшей к стрельбе дедовщине в Забайкалье признал вину

Интерфакс05:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Общество

Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет

Lenta.ru 05:36
Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
РИА Новости 08:06
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса вчера в 21:46
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Lenta.ru 05:41
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском 28 декабря в 17:02
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Rambler News Service 28 декабря в 03:54
Политика

РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Газета.Ru 07:43
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики.
РБК 06:00
Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
ТАСС 08:19
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»

Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
РЕН ТВ 27 декабря в 18:37
Происшествия

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты

Акробатка сорвалась с высоты во время циркового представления, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные департамента здравоохранения Приморья.
Национальная служба новостей вчера в 09:22
Экономика

Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты

Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Экономика

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

РИА Новости 07:02
Экономика

Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Ведомости 06:06
Общество

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:42
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Газета.Ru 05:51
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Общество

Роскачество рассказало об опасных консервах

Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
Вести.Ru 05:06
Политика

Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
REGNUM 06:10
Футбол

Антоном Зиньковским заинтересовался «Краснодар»

ФК «Краснодар» заинтересовался 23-летним полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
Телеканал 360° 06:07
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru вчера в 13:14
Армия и оружие

Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем

Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Вестник Кавказа вчера в 08:14
Гаджеты

Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Газета.Ru 07:53
Общество

Суд отказался слушать дело Масляевой в особом порядке

Суд постановил слушать дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке — с исследованием всех доказательств.
BFM.ru 08:26
Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
РИА Новости 08:15
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
Главное