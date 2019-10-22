Происшествия

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Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
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Олег Кашин
Русский журналист
Российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель. Ведущий программы «Кашин.Гуру» на телеканале «Дождь» и авторской колонки в издании Republic.
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