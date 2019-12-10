Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
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Теракт в Петербургском метрополитене. Расследование и судебный процесс

ТАСС07:14

Адвокат получившего пожизненный срок по делу о теракте: «Это только начало нашей защиты»

78.ru07:00

Осуждённые по делу о теракте в метро Петербурга подадут апелляцию

RT на русском07:32

Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

РИА Новости05:33

Суд огласил приговоры фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

АБН06:05

Суд приговорил к длительным срокам всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. У единственной женщины началась истерика

Фонтанка.Ру05:50

Все 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро признали виновными

Эхо Москвы07:02
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Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 07:05
Общество

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Инфорос 06:01
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru 08 декабря в 12:28
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Футбол

Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее

По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
Нева Спорт 04:46
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры

РБК 07:18
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Экономика

Семьям в Приморье выдали первые ипотечные кредиты под 2% годовых

Торжественная церемония вручения сертификатов для первых трех на Дальнем Востоке получателей ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых состоялась во вторник во Владивостоке в офисе Банка ДОМ.РФ.
ТАСС 02:03
Спорт

WADA отстранило Россию от международных спортивных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на ближайшие четыре года.
Время Н 03:38
Происшествия

Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Российская газета 08:04
Политика

Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что ЕС не изменит свою позицию в отношении санкций против России, пока не будет урегулирован кризис на Украине.
RT на русском 08:10
Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

ТВ Центр 04:20
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Профиль вчера в 15:13
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика

Зеленский признал переговоры с Путиным трудными

ГЛАС.RU 02:32
Экономика

Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
РБК 07:54
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны

Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
RT на русском 07:40
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Газета.Ru 07:27
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU вчера в 11:33
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