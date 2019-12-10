Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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