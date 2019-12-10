Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
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Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили от 19 лет до пожизненного

ТАСС05:39

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Телеканал Санкт-Петербург06:21

Суд приговорил к длительным срокам всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. У единственной женщины началась истерика

Фонтанка.Ру05:50

Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

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Суд огласил приговоры фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

АБН06:05

Суд обязал выплатить по делу о теракте в метро Петербурга 695 тысяч рублей

RT на русском06:40

Метро Петербурга отсудило у фигурантов дела о теракте 2017 года 695 тыс. рублей

Интерфакс06:13
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

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Apple представит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple планирует выпустить сразу пять моделей iPhone в следующем году.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
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Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Политика

Песков: следующий «нормандский» саммит может пройти в Берлине

Президенты встретятся еще раз в следующие четыре месяца. Следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.
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Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 18:10
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Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Экономика

Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

Министерство экономического развития допускает, что уровень инфляции в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики.
Известия 05:56
Гаджеты

Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России

Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Astera вчера в 06:00
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
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Вышел финальный трейлер фильма «Шестеро вне закона» Майкла Бэя

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В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
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«Нормандская четверка»: Путин заплатит Киеву репарации газом

9 декабря в Париже, впервые с 2016 года, прошел саммит «нормандской четверки».
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Спорт

Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Спорт день за днем 02:23
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
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Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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