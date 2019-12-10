Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
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Теракт в Петербургском метрополитене. Расследование и судебный процесс

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Адвокат получившего пожизненный срок по делу о теракте: «Это только начало нашей защиты»

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Осуждённые по делу о теракте в метро Петербурга подадут апелляцию

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Суд вынес приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

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Суд огласил приговоры фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

АБН06:05

Суд приговорил к длительным срокам всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. У единственной женщины началась истерика

Фонтанка.Ру05:50

Все 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро признали виновными

Эхо Москвы07:02
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
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Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии

Блокнот Ростов-на-Дону 05:06
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 07:05
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

Победительницей «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница из Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.
ФедералПресс 08 декабря в 23:54
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Происшествия

В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних

В Красноярске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек.
Вести.Ru 07:57
Экономика

Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите инвестиций

«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 09:41
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:40
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Спорт

WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Новый Век вчера в 05:48
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Газета.Ru 09:22
Авто

«АвтоВАЗ» выкупает Chevrolet Niva у General Motors

«АвтоВАЗ» готов приобрести 50% голосующих акций в совместном предприятии с американским автоконцерном General Motors.
Мойка78 вчера в 08:44
Общество

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Общество

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Армия и оружие

В США признали отставание от РФ в разработке гиперзвукового оружия

РЕН ТВ 07 декабря в 17:31
Армия и оружие

В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Известия вчера в 05:45
Общество

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
Москва 24 03:33
Политика

Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире

Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
Российская газета 09:30
Политика

Путин потребовал не искать замену импортным лекарствам любой ценой

Президент России Владимир Путин заявил, что о полном запрете импортных лекарств любой ценой не может идти речи.
Взгляд.ру 09:30
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
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