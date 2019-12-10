Происшествия
РИА НовостиФигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Шоу-бизнес
Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Победительницей «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница из Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Происшествия
В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних
В Красноярске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек.
Экономика
Госдума одобрила в I чтении законопроект о защите инвестиций
«Ко второму чтению законопроекты планируется дополнить нормами прямого действия, снизить требования к объему инвестиций по ряду отраслей экономики, уточнить понятийный аппарат и предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России
Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Авто
«АвтоВАЗ» выкупает Chevrolet Niva у General Motors
«АвтоВАЗ» готов приобрести 50% голосующих акций в совместном предприятии с американским автоконцерном General Motors.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Общество
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Армия и оружие
В США признали отставание от РФ в разработке гиперзвукового оружия
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
Политика
Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире
Как следствие, в Суоми назначение женщины на пост премьер-министра теперь не просто возможно, а, с точки зрения Санни Марин, является будничным делом, о чем политикам слабого пола в других странах остается только мечтать.
Политика
Путин потребовал не искать замену импортным лекарствам любой ценой
Президент России Владимир Путин заявил, что о полном запрете импортных лекарств любой ценой не может идти речи.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.