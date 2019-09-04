Происшествия

ForbesForbesФигурант «московского дела» получил 3,5 года колонии за брошенную урну

Мещанский суд Москвы признал 48-летнего Евгения Коваленко виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса) и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».
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с чего всё началось

«Московское дело». Суд над Евгением Коваленко

Мещанский районный суд за один день начал и закончил процесс над арестованным по «московскому делу» Евгением Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорку в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК). Вину он не признает.
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«Суд фактически признал, что избиения — форма госуправления». Адвокат фигуранта «московского дела» Коваленко о сроке своего подзащитного

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Фигуранта «дела 27 июля» приговорили к 3,5 года за нападение на омоновца

News.ru09:59

Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко, бросивший в сторону омоновца урну, получил 3,5 года колонии

Медиазона09:51

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Интерфакс09:55

Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за нападение на омоновца на акции 27 июля

ТАСС09:26

Суд приговорил Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за брошенную в полицейского урну

Новая газета09:51

Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ09:53
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
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