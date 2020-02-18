Происшествия

РБКРБКФигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника МАИ Андрея Баршая к условному наказанию по обвинению в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК). Ему назначили срок три года условно.
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Фигурант дела о беспорядках в Москве Баршай получил условный срок

RT на русском11:34

Студента МАИ Баршая приговорили к трем годам условно за нападение на росгвардейца 27 июля

ТАСС12:02

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил 3 года условно

Эхо Москвы11:26

Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю назначили условный срок

Новая газета11:24

Студент МАИ Андрей Баршай получил условный срок по «московскому делу»; прокуратура просила 3,5 года колонии

Медиазона11:27

Суд приговорил фигуранта «московского дела» Баршая к трем годам условно

Коммерсантъ11:28

Дело Андрея Баршая

Грани.рувчера в 04:38
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Политика

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
РБК 11:56
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 07:19
Шоу-бизнес

Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус

Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
WomanHit.ru 04:53
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Коммерсантъ 03:07
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Автоспорт

«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах

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Шоу-бизнес

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Вести.Ru 11:23
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Фигурное катание

В Китае умер украинский фигурист Бондарь

News.ru 11:51
Политика

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
ТАСС 11:31
Авто

Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Портал «Колёса.ру» на основе недавно представленных эскизов обновлённого внедорожника УАЗ разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 08:33
Спорт

Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Нева Спорт 03:09
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
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