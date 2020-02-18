Происшествия
РБКФигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно
Мещанский суд Москвы приговорил 21-летнего третьекурсника МАИ Андрея Баршая к условному наказанию по обвинению в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК). Ему назначили срок три года условно.
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Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Авто
Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Портал «Колёса.ру» на основе недавно представленных эскизов обновлённого внедорожника УАЗ разработал рендерные изображения будущей новинки.
Спорт
Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг
Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что была довольна трассой спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.