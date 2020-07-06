Общество
РИА НовостиФигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности.
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с чего всё началось
Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.ТАСС09:39
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
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Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.
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Huawei выпустила специальное издание Honor 30 Pro+ для России
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Во Франции назначили новый состав правительства
Во Франции назначили новый состав правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера.
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Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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