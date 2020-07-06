Общество

РИА НовостиРИА НовостиФигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности.
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с чего всё началось

Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
ТАСС09:39

Подробнее о событии

Режиссер не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ14:01

Серебренников не стал обжаловать свой приговор

Вести.Ru10:07

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском11:55

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

РИА Новости11:51

Софья Апфельбаум обжаловала приговор

ТАСС11:46

Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии

РБК10:31

Защита Серебренникова не стала обжаловать приговор

Газета.Ru12:03
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Происшествия

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости 12:24
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Культура

Композитор Эннио Морриконе скончался после перелома бедра

Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад композитор сломал бедро. Причиной кончины Морриконе называют последствия этой травмы.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:58
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Здоровье

Тульской областной больнице передали 4 автомобиля Haval F7

Тульские Известия 10:29
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Политика

Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России

Доктор медицинских наук Владислава Жемчугова, специалист по особо опасным инфекциям, считает, что России не угрожает опасность.
ToDay News Ufa 08:34
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Политика

Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»

Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
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Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

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Футбол

Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита»

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Съемки экранизации Sleeping Dogs могут начаться в скором времени

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Происшествия

МЧС опровергло падение легкомоторного самолета в Нижегородской области

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что получили информацию о падении легкомоторного самолета, она поступила от диспетчерской службы Дзержинска.
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Общество

Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
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Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

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В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей

По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
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Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина

Главным арбитром матча киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы» назначена 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.
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Huawei выпустила специальное издание Honor 30 Pro+ для России

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В Самарской области хотят усилить коронавирусные ограничения

Губернатор Самарской области поручил главам муниципалитетов представить к 9 июля предложения по усилению контроля и ограничительных мер в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
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Экс-форвард «Арсенала» Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»

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Во Франции назначили новый состав правительства

Во Франции назначили новый состав правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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