Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

с чего всё началось

Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности.

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