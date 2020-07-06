Общество

РИА НовостиРИА НовостиФигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности.
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с чего всё началось

Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
ТАСС09:39

Подробнее о событии

Режиссер не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ14:01

Серебренников не стал обжаловать свой приговор

Вести.Ru10:07

Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии

РБК10:31

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

РИА Новости11:51

Софья Апфельбаум обжаловала приговор

ТАСС11:46

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском11:55

Защита Серебренникова не стала обжаловать приговор

Газета.Ru12:03
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Музыка

Захарова анонсировала выход двух песен на свои стихи

Культуромания 08:56
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Происшествия

Подозреваемый в «минировании» торговых центров задержан в Калининграде

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что правоохранителями региона задержан подозреваемый, который сообщил по телефону о якобы минировании вечером, 6 июля, торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде.
Московский Комсомолец 16:38
Общество

Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
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Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru 09:10
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Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
4
Общество

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:15
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Футбол

Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год

Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Армия и оружие

Индия может закупить у России военную технику на $800 млн

Минбороны страны планирует осуществить масштабную покупку в сжатые сроки Министерство обороны Индии планирует закупить военную технику на 800 млн долларов в сжатые сроки.
SM News 14:55
1
Политика

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
2
Политика

Россия пообещала ответить на новые санкции Британии

Ранее сообщалось, что Британия намерена ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии, о чем сообщил глава МИД страны Доминик Рааб.
Expert.ru 14:46
1
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
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Здоровье

У испанцев начали исчезать антитела к коронавирусу

Исследователи обнаружили, что во второй части эксперимента иммунитета к коронавирусу лишились 7% испанцев, ещё 14% жителей страны лишились антител во время третьей части.
MedikForum.ru 18:04
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
17
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
55
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,8K
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
55
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
11
Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
18
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
488
Политика

Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
21
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
366
Общество

На Сахалине за последние сутки у 40 человек выявили коронавирус

Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 40 человек в Сахалинской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 06:50
27
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
231
Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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