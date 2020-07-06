Общество

РИА НовостиРИА НовостиФигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

Ранее суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело в отношении экс-сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность и прекратили за истечением срока давности.
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с чего всё началось

Защита Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор

Защита осужденного на три года условно режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
ТАСС09:39

Подробнее о событии

Режиссер не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ14:01

Серебренников не стал обжаловать свой приговор

Вести.Ru10:07

Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии

РБК10:31

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

РИА Новости11:51

Софья Апфельбаум обжаловала приговор

ТАСС11:46

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском11:55

Защита Серебренникова не стала обжаловать приговор

Газета.Ru12:03
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
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Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном

Pravda.Ru 12:30
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Музыка

В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона

ToDay News Ufa 14:38
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Космический аппарат «Луна-25», который должен быть отправлен на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Военное дело 06:14
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
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Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
89
Транспорт

На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов

В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
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Общество

В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек

Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.
РБК 16:14
1
Здоровье

В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер

6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ 15:16
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Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
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Футбол

ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча

Московский ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:44
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Футбол

«Вердер» сохранил прописку в бундеслиге по итогам матчей с «Хайденхаймом»

Бременский "Вердер" по сумме двух матчей плей-офф победил "Хайденхайм" и завоевал право выступать в элите чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.
РИА Новости 16:42
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о «минировании» двух торговых центров

По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.
ТАСС 16:15
Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
9
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Происшествия

9-летняя девочка погибла в фонтане от удара током в Даниловском районе

9-летняя школьница вместе со своей подругой играла возле фонтана в центральном парке. В какой-то момент они уронили в воду кепку.
Крестьянская жизнь 08:49
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Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Культура

Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

ForPost 05:54
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Игры

Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords

Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.
Игромания.ру 11:14
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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