Общество
RT на русскомФигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
«В суд поступила жалоба защиты осуждённой Апфельбаум», — сказали агентству. Ранее Серебренников отказался обжаловать приговор, ещё двое фигурантов — продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский — подали жалобы. Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу «Седьмой студии».
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Лишенный сана опальный священник Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором он обвинил схиигумена во лжи и рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви (РПЦ) свою судимость ради получения сана.
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"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
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Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего экс-адвоката, подозреваемого в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
Право.ру 10:05
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Сергей Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
Поединок 27-го тура российского первенства между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 8 июля на стадионе "Открытие Арена".
Vprognoze.ru 11:55
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МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
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Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
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Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
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Футбол
«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»
Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к хавбеку бразильского "Гремио" Виктору Бобсину. Об этом сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 12:35
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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
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Коронавирус не окажет большого эффекта на скорость разработки второго эпизода ремейка Final Fantasy VII
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Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
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Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.
Невские Новости 13:31
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Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Экономика
Две тысячи новых рабочих мест создадут в Тверской области
Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Тверской области.
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