Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

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