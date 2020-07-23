Происшествия
RT на русскомФигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
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Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 14:17
Кино
Дэвид Франко сыграет рэпера Ваниллу Айса в биографическом фильме
Культуромания 11:39
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Наука
В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
Специалисты из СПбГУ во время экспедиции на Камчатку обнаружили три новых минерала. Их назвали в честь коренных народов полуострова.
МедиаПоток 01:30
Кино
Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2»
В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день.
Popcornnews.ru 17:00
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Авто
Завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году
«Запланированный на июль 2021 года запуск нового предприятия с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта (СПИК) по уровню локализации выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:22
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о демонтаже статуй сторонников Конфедерации южных штатов в Капитолии.
Газета.Ru 10:01
Авто
ГАЗ получит заем в 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT» в Нижнем
Фонд развития промышленности одобрил заем в четыреста миллионов рублей автозаводу «ГАЗ», чтобы те смогли выпустить среднетоннажных грузовиков «Валдай NEXT».
ToDay News Ufa 07:47
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Космос
Японцы испытали новый инструмент получения снимков с орбиты
ИА Красная Весна 16:31
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
IRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими
Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.
Газета.Ru 16:33
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Футбол
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара» Вандерсона
Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона.
REGNUM 16:49
Здоровье
В больницах Волгограда закончились места для заболевших коронавирусом
По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек.
Новые Известия 11:14
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Общество
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 09:08
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
МК-Спорт 14:13
Общество
В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 человек
В Москве от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 23 июля.
Известия 16:20
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Технологии
Jaguar Land Rover представил бесконтактный сенсорный дисплей
Исследования в лаборатории показали, что пр работе с бесконтактным сенсорным дисплее на 50% сокращается число ошибочных нажатий.
Avtodrug 05:36