Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
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Участник драк футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с жителями столицы Александр Протасовицкий останется в колонии отбывать полный срок наказания, сообщает
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