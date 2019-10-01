с чего всё началось

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

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