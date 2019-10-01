Происшествия
КоммерсантъФигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО
Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
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с чего всё началось
Участник драк футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с жителями столицы Александр Протасовицкий останется в колонии отбывать полный срок наказания, сообщает РИА Новости.Рамблер06:42
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