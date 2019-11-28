Происшествия

Газета.RuГазета.RuФигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Следствие предъявило обвинение участнику несогласованной акции 27 июля в Москве С.Суровцеву

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