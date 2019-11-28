Происшествия
Газета.RuФигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области достигла эпидпорога
По данным Роспотребнадзора, на территории Ивановской области на 47 неделе 2019 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению находится на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Общество
Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Наука
Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Экономика
Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Экономика
ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»
Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России составляет почти 16%
Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%, подсчитало аналитическое агентство Nielsen.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Футбол
Александрия — Вольфсбург 0:1
Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Gen12
Пока что десктопные процессоры Intel Comet Lake-S десятого поколения не представлены официально, а в сети уже появились первые данные о Rocket Lake-S одиннадцатого поколения.
Экономика
Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
Авто
В России сертифицировали гибридный кроссовер Volvo XC60 T8
Новый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 сертифицировали в России. Это позволит в дальнейшем начать продажи модели на отечественном рынке.
Кино
Критики остались в восторге от первых серий экранизации «Ведьмака»
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Армия и оружие
В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Культура
Грозит ли Ротару пустой зал
Первым погнал волну сенатор Валерий Рязанский, пристегнув (в интервью РИА "Новости") Софию Ротару к зарубежным исполнителям, которые "критикуют Россию, говорят, что здесь плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.