Происшествия

Газета.RuГазета.RuФигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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По данным
 Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».
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