Происшествия
Газета.RuФигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
По данным Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок».Новый Деньвчера в 07:03
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