с чего всё началось

Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

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