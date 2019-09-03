Происшествия
Инфо24Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение
Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение. Оно касается призывов к экстремизму и связано с видеозаписями, которые Жуков публиковал в своем блоге.
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Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Происшествия
Житель Башкирии ударил ножом жену, не желая развода
Житель Салавата намеревался вернуть жену и детей, но женщина сообщила, что настаивает на разводе. Мужчина достал нож и ударил жену.
ToDay News Ufa 03:22
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.
РЕН ТВ 13:02
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Здоровье
Лимаренко кардинально изменил работу областной стоматологии
С июня запись на прием к врачам областной стоматологии перевели на горячую линию «1-300».
Deita.ru 19:47
Футбол
Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
RT на русском 05:19
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Здоровье
Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.
РЕН ТВ 19:30
Общество
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».
РБК 05:17
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 07:36
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Политика
Минобороны США одобрило строительство стены с Мексикой за $3,6 млрд
Как сообщает CNN, 3 сентября в Минобороны США одобрили выделение $3,6 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.
Московский Комсомолец 19:40
Экономика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.
Интерфакс 01 сентября в 03:54
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Матч ТВ 10:10
Здоровье
Чем волгоградцы смогут перекусить ночью без вреда для фигуры
Варены яйца даже съеденные ночью, в разумных количествах вреда фигуре не принесут.
Волгоград Онлайн 13:12
Экономика
Инфляция в Аргентине резко ускорилась, по итогам года составит 55% - аналитики
В 2019 году инфляция ускорится до 55% — аналитики ухудшили свой прогноз на 15 процентных пунктов.
ПРАЙМ 18:17
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33