Происшествия

Инфо24Инфо24Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение

Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение. Оно касается призывов к экстремизму и связано с видеозаписями, которые Жуков публиковал в своем блоге.
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