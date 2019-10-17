Происшествия
RT на русскомФигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
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с чего всё началось
Адвокат Лупашко уточнил, что вены вскрыли только двое — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. По его словам, путаница случилась из-за того, что в «аквариуме» в зале суда было очень много крови. До этого юрист говорил, что вены порезали четверо фигурантов дела.Телеканал RTVI11:04
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РИА Новости 09:18
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Комсомольская правда 19:25
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Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Коммерсантъ 10:20
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В Кремле оценили желание Трампа пригласить Россию на саммит G7 в США
Кремль "с удовольствием" рассмотрит приглашение на 46-й саммит G7 в США, если оно поступит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
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Авто
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В настоящее время Mitsubishi и Nissan трудятся совместно над созданием общей масштабируемой платформы, которая будет применяться в производстве моделей сегментов С и D. «Поставки Pajero в Россию закончатся вместе с истечением действующего ОТТС и новые уже не планируются», — рассказали в пресс-службе российского офиса марки.
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Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
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В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
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Трамп подтвердил отставку министра энергетики
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Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
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