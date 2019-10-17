Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
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с чего всё началось

Обвиняемые по делу «Нового величия» Крюков и Костыленков вскрыли вены в суде

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл вены в Люблинском районном суде Москвы. Об этом «Медиазоне» сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик, обвиняемой по этому же делу. Аквариум в зале суда / Фото: Максим Пашков В суд приехали врачи.
Медиазона10:53

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Фигурантов дела «Нового величия» госпитализировали после вскрытия вен

РБК14:21

Фигурантов дела «Нового величия», которые порезали себя бритвой, госпитализировали

Интерфакс13:39

Обвиняемые по делу «Нового величия» Крюков и Костыленков вскрыли вены в суде

Медиазона10:53

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

Телеканал RTVI11:04

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ11:04

Фигуранты дела «Нового величия» Костыленков и Крюков нанесли себе раны в суде

ТАСС11:58

«Все очень перепугались. Мы, взрослые мужчины, тоже были в шоке»: адвокаты фигурантов дела «Нового величия» о том, как их подзащитные вскрыли вены в зале суда

Дождь14:38
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Происшествия

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