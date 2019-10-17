Происшествия
ИнтерфаксФигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде
Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
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с чего всё началось
Адвокат Лупашко уточнил, что вены вскрыли только двое — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. По его словам, путаница случилась из-за того, что в «аквариуме» в зале суда было очень много крови. До этого юрист говорил, что вены порезали четверо фигурантов дела.Телеканал RTVI11:04
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