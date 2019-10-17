Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
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с чего всё началось

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

Адвокат Лупашко уточнил, что вены вскрыли только двое — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. По его словам, путаница случилась из-за того, что в «аквариуме» в зале суда было очень много крови. До этого юрист говорил, что вены порезали четверо фигурантов дела.
Телеканал RTVI11:04

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Два фигуранта дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

РБК11:36

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс11:20

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ТАСС11:58

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

Телеканал RTVI11:04
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