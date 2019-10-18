Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл вены в Люблинском районном суде Москвы. Об этом «Медиазоне» сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик, обвиняемой по этому же делу. Аквариум в зале суда / Фото: Максим Пашков В суд приехали врачи.

с чего всё началось

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