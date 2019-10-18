Происшествия
ВедомостиДвое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
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с чего всё началось
Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл вены в Люблинском районном суде Москвы. Об этом «Медиазоне» сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик, обвиняемой по этому же делу. Аквариум в зале суда / Фото: Максим Пашков В суд приехали врачи.Медиазона10:53
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Футбол
Фигу не обижают слова Роналдо о его жене
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу высказался по поводу слов экс-одноклубника Роналдо о своей жене, передает AS.
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Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
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В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars
Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
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Политика
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Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
RT на русском 12:59
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Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Восток-Медиа 03:16
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Россия предложила создать «зерновую ОПЕК»
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой создания международной организации для координирования цен на мировом рынке зерна.
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Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
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Происшествия
Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине
На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Названа новая версия гибели Цоя
Lenta.ru 15:33
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Коммерсантъ 15:24
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Министр внутренних дел Эквадора Мария Пауло Ромо в интервью El Comercio заявила, что в недавних протестах, прокатившихся по стране из-за отмены субсидий на топливо, могли быть замешаны иностранные источники.
РБК 16:52
Армия и оружие
Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Московский Комсомолец 14:40
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Футбол
Киевское «Динамо» потеряло голкипера до конца года
Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко в этом году уже не сыграет.
Евро-футбол.ру 14:20
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11:05
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29