Семеро обвиняемых по делу террористической организации «Сеть» получили от 6 до 18 лет заключения, сообщает «Медиазона». В общей сложности они приговорены к 86 годам тюрьмы.

Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы

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