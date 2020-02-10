Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы

Семеро обвиняемых по делу террористической организации «Сеть» получили от 6 до 18 лет заключения, сообщает «Медиазона». В общей сложности они приговорены к 86 годам тюрьмы.
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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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