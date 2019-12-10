Происшествия

RT на русскомRT на русскомФигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Остальные десять фигурантов получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
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Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

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