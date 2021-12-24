ТАССФигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонииСуд приговорил экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову к 18 годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве «Зимней вишни», сообщает «РИА Новости».Тайга.инфоНачальница отдела Госстройнадзора Светлана Шенгерей приговорена к 7 годам колонии общего режима.КузбассПожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года.РИА НовостиВ здании ТЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВPiter.tvDaily MoscowРЕН ТВSmotrim.ruТелеканал 360°ИзвестияNgs42.ruРоссийская газетаГлагоLГазета.RuИзвестияA42.RUРЕН ТВ66.ruАфиша DailyRT на русскомRZN.infoНовый ДеньГлавный региональныйVSE42.RUProperm.ruПодробнее о событииФигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонииТАСС03:39Суд Кемерова назначил до 18 лет колонии фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»Lenta.ru03:02Глава строительной компании Чередниченко отправится в колонию по делу «Зимней вишни»VSE42.RU03:34Вынесен приговор по делу о даче взятки за незаконные действия при реконструкции развлекательного центра «Зимняя вишня»Глас Народа03:01Суд вынес приговоры по третьему делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоРИА Новости03:00Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам заключения по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»Интерфакс - Россия03:34Фигуранты дела о взятках при стройке «Зимней вишни» получили до 18 летРБК03:01Показать ещёОценить421Поделиться