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Фигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонии

Суд приговорил экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову к 18 годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве «Зимней вишни», сообщает «РИА Новости».
Тайга.инфо
Начальница отдела Госстройнадзора Светлана Шенгерей приговорена к 7 годам колонии общего режима.
Кузбасс
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года.
РИА Новости
В здании ТЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.
Lenta.ru

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Фигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонии
ТАСС03:39
Суд Кемерова назначил до 18 лет колонии фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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Глава строительной компании Чередниченко отправится в колонию по делу «Зимней вишни»
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Вынесен приговор по делу о даче взятки за незаконные действия при реконструкции развлекательного центра «Зимняя вишня»
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Суд вынес приговоры по третьему делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам заключения по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Интерфакс - Россия03:34
Фигуранты дела о взятках при стройке «Зимней вишни» получили до 18 лет
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