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Фигурист Соловьёв госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве.
Piter.tv
Соловьев был избит тремя мужчинами после того, как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.
Городовой
Дмитрия Соловьева доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмой головы.
RTVI
Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.
RT на русском

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