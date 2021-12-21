Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, заявил, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".