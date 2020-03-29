с чего всё началось

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин. Эвакуация Трусовой и других россиян, находившихся в Египте была организована министерством транспорта России.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Армия и оружие Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Общество Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Общество Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина «Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.

Общество WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.

Общество Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.

Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.