Коронавирус

Вести.RuВести.RuФигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин. Эвакуация Трусовой и других россиян, находившихся в Египте была организована министерством транспорта России.
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с чего всё началось
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована гуманитарным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Москву, сообщается
 на официальном сайте посольства России в Египте.
РБК05:57

Подробнее о событии

Фигуристку Трусову вернули из Египта и посадили на карантин

Lenta.ru06:14

«Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ». Трусова рассказала о карантине после возвращения из Египта

Спорт-Экспресс06:22

Трусова рассказала о карантине после возвращения из Египта

Газета.Ru06:35

Фигуристку Трусову эвакуировали из Египта гуманитарным рейсом

РБК05:57

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

RT на русском05:18

Трусова с семьей была в числе пассажиров гуманитарного рейса из Египта 27 марта

Sport24.ru04:39

Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

РИА Новости04:34
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Общество

Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
UfacityNews.ru 05:30
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода

Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:41
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Общество

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Компания 06:39
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Evo-rus.com вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием

Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Актуальные Новости 04:16
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Футбол

«Челси» и «Эвертон» интересуются защитником «Лилля» Габриэлем

Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Sport24.ru 04:14
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Здоровье

Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Live24 02:25
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском вчера в 07:35
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля

Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Футбол

РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Чемпионат вчера в 10:01
Футбол

Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 06:24
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
RT на русском 06:27
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
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Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). Бронзовый призёр финала Гран-при. Серебряный призёр и бронзовый призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при. Мастер спорта России международного класса.
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