Коронавирус
Вести.RuФигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин. Эвакуация Трусовой и других россиян, находившихся в Египте была организована министерством транспорта России.
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с чего всё началось
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована гуманитарным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Москву, сообщается на официальном сайте посольства России в Египте.РБК05:57
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Армия и оружие
Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой
В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Общество
Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии
Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
Путин распорядился продлить срок уплаты налогов на полгода
Президент России Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина
«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием
Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Футбол
«Челси» и «Эвертон» интересуются защитником «Лилля» Габриэлем
Защитник «Лилля» Габриэль попал в сферу интересов двух клубов АПЛ. Заполучить 22-летнего бразильца хотят «Челси» и «Эвертон».
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Здоровье
Возможный эффект вакцинации населения от коронавируса оценил Рошаль
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала всплеск сделок по покупке золота в США, это уже привело к нехватке слитков и монет в свободной продаже не только за океаном, но и в Европе, передает издание The Wall Street Journal.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Служения в Исаакиевском соборе приостановили до 5 апреля
Богослужения в Исаакиевском соборе приостановили в связи с коронавирусом. Вход в собор для посетителей будет запрещен до 5 апреля.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле
Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Футбол
Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян
Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что нынешний сезон может быть потерян из-за пандемии коронавируса.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.