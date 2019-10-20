Фигурное катание
РИА НовостиФигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
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