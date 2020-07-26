Общество
RT на русскомФигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар россиянка Александра Бойкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Крым.
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Политика
Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу
Папа Римский Франциск приветствовал ещё один шаг для примирения на Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины».
News.ru 07:27
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на три, до 1648, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава ДНР.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Происшествия
В Волгоградской области задержали подозреваемого в пожаре на 1 тыс. га
Пожар в Волгоградской области вспыхнул 25 июля, огонь распространился на территории 1 тыс. га.
РБК 04:47
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Интернет
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Происшествия
Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины
На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
Lenta.ru 07:07
Авто
Раскрыта российская цена нового бизнес-седана Kia K5
Портал «АвтоВзгляд» раскрыл российскую цену бизнес-седана Kia K5.
Motor вчера в 11:18
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Здоровье
Эксперт посоветовал россиянам снизить потребление соли
Эксперт сказал, что чрезмерное употребление соли, сахара, а также насыщенных жиров может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкозаболеваний и других.
RuNews24.ru 04:33
Энергетика
Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь»
Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам.
РИА Новости 01:00
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48