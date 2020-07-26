Общество

RT на русскомRT на русскомФигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар россиянка Александра Бойкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Крым.
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Фигуристка Бойкова выступила с призывом привести в порядок Крым

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Российская фигуристка разнесла Крым за «разруху и бедность»

Московский Комсомолец06:53

Фигуристка Бойкова: если Крым считается одним из лучших курортов, то приведите его в порядок

Газета.Ru06:49

Чемпионка Европы по фигурному катанию призвала привести Крым в порядок

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Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском04:52

Фигуристка Бойкова: приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление

Чемпионат03:40

Чемпионка Европы Бойкова: «Приведите Крым в порядок! Разруха и бедность, царящие в этих краях, отталкивают и вызывают сожаление»

Sports.ru03:23
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Сыгравший Фредди Крюгера актер Джон Саксон умер в США

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Происшествия

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Политика

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Политика

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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Музыка

Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
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Армия и оружие

Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:05
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
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Кино

Телеканал HBO показал новый расширенный трейлер «Страны Лавкрафта»

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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
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Политика

Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу «Миротворца»

Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
РИА Новости 08:59
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
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Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

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Экономика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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Армия и оружие

Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс

Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
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Политика

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

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Происшествия

Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Общество

В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
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Кино

Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

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Общество

В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе

Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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Происшествия

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В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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