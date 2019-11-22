Фигурное катание
RT на русскомФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Российская спортсменка получила от судей за свой прокат 85,04 балла.
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Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
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В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Киберспорт
Natus Vincere укомплектовали состав по Dota 2
Пятым игроком состава Natus Vincere по Dota 2 стал Ильяс illias Ганеев. Об этом руководство клуба сообщило на официальном сайте.
Армия и оружие
Армия России перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска полностью перевооружились на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Политика
Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет
Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
В Сети появилось видео запуска движения по первому Московскому центральном диаметру от станции Одинцово.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
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Вера Брежнева порадовала подписчиков романтическими фото в купальнике
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками архивными кадрами с отдыха в жарких странах.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Технологии
Создано приложение для поиска пожилых людей в городе
"Вымпелком" (бренд "Билайн") и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" разработали приложение "Поисковый центр", которое поможет определить местоположение в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья.
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
«Тамбов» и «Локомотив» встретятся в Саранске
Матч 17 тура Российской премьер-лиги состоится на «Мордовия Арене» в пятницу, 22 ноября.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Наука
В Рим со всего мира
Две тысячи лет назад на улицах Рима толпились люди изо всех уголков древнего мира, торговые пути империи тянулись от Северной Африки до Азии, в городе жили около миллиона человека, он был столицей государства, население которого достигало от 50 до 90 миллионов.
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Политика
Песков отреагировал на попытку омрачить визит Вучича
Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Футбол
Гацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан назвал Курбана Бердыева тренером топ-уровня и отметил, что в случае прихода специалиста в «Спартак» москвичи стали бы стабильно бороться за место в Лиге чемпионов.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.