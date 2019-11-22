Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Российская спортсменка получила от судей за свой прокат 85,04 балла.

Киберспорт Natus Vincere укомплектовали состав по Dota 2 Пятым игроком состава Natus Vincere по Dota 2 стал Ильяс illias Ганеев. Об этом руководство клуба сообщило на официальном сайте.

Политика Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.

Общество Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Технологии Создано приложение для поиска пожилых людей в городе "Вымпелком" (бренд "Билайн") и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" разработали приложение "Поисковый центр", которое поможет определить местоположение в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья.

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Происшествия Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Песков отреагировал на попытку омрачить визит Вучича Омрачить визит президента Сербии Александара Вучича в Россию не удастся, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.