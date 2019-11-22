Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Российская спортсменка получила от судей за свой прокат 85,04 балла.
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