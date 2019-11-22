Фигурное катание
ИнфоросФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
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Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
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Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Анапе горят плавни на площади 600 кв.м
Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, по предварительным данным, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
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В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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С каждым годом россияне платят все больше денег по налогу на имуществу, а также земельному и транспортному налогам.
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Согласно прогнозам, в этом году Россия станет третьим по величине европейским рынком видеоигр, обогнав Францию по общему объёму выручки.
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Космос
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома в Гвиане отложен на сутки
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками Inmarsat-5 F5 и TIBA-1 с космодрома "Куру" во Французской Гвиане отложен по меньшей мере на сутки, сообщил американский сайт Spaceflight Now.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.
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Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками
Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Общество
На Кубани археологи нашли клад редких монет
В Темрюкском районе археологи нашли 28 редчайших золотых монет.
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Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Наука
Ученые нашли главную причину хрупкости костей
Ученые Корнеллского университета назвали одну из главных причин остеопороза – хрупкости костей.
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Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
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Футбол
Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.