Фигурное катание

ИнфоросФигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
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Косторная побила мировой рекорд японки Кихиры. Видео

Вести.UZ12:42
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юношеского Гран-при, дважды бронзовый призёр чемпионата России, победительница финала Кубка России.
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